Kalp Krizi Geçirmişti... Yılmaz Özdil'den Haber Var

İstanbul’da kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yılmaz Özdil apar topar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmak üzere operasyona alınmıştı. Geçirdiği operasyonun ardından kalp damarlarından biri başarıyla açılan Özdil'in bugün bir anjiyo daha geçirdiği ve diğer damarının da açıldığı öğrenildi.

‘OPERASYON İYİ GEÇMİŞ’

Avukat Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdil’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Özdil’i hastanede ziyaret ettiğini belirten Barkın, “Bugünkü operasyon da gayet iyi geçmiş. Oldukça sağlıklı görünüyordu” dedi.

Sözcü gazetesi ise anjiyo yapılarak tedavisi tamamlanan Özdil’in YouTube programlarına yakında döneceğini aktardı.

Kaynak: Sözcü