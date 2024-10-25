Kalp Krizi Geçiren Polisten 2 Ay Sonra Acı Haber

Sultangazi’de düzenlenen bir eylem sırasında kalp krizi geçiren polisten acı haber geldi. Komiser Mehmet Esat Kayacan, 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Kalp Krizi Geçiren Polisten 2 Ay Sonra Acı Haber

Sultangazi’de 25 Ağustos’ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda toplanarak taşocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp basın açıklaması yapmıştı.

Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı.

5 eylemci gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Komiser Kayacan’ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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