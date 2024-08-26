Kalp Krizi Geçiren CHP'li Başkanın Son Durumu Belli Oldu

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin geçen Cumartesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeğin’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ataşehir’de bulunan Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Yeğin’e anjiyo yapılarak kalbine stent takıldı.

Yeğin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kontrol amaçlı doktor kontrolü altında tutulduğu kaydedildi.

ALPER YEĞİN KİMDİR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu.

2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babası.