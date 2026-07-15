Kaldırımdaki Dehşet Kamerada: Taksinin Çarptığı Anne ve Kızı Kurtarılamadı

Konya'da kontrolden çıkan bir taksi, kaldırımda yürüyen anne ile kızına çarptı. Dilek Öz ve 13 yaşındaki kızı Ercin Öz'ün yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Konya'da meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen anne ile kızı hayatını kaybetti. Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce park halindeki bir araca, ardından kaldırımda yürüyen 53 yaşındaki Dilek Öz ile 13 yaşındaki kızı Ercin Öz'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taksinin park halindeki araca çarpması, ardından kaldırıma çıkarak anne ile kızına çarpması ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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