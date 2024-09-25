Kaldırımda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı

Sakarya'da bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Ekipler olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Kaldırımda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı

Sakarya’nın Hendek ilçesi Abdurrahman Gürses Caddesi üzerinde E.K. isimli vatandaş, kaldırımda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Son Güncelleme:
Fenomen Kübra Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi: Dilan ve Engin Polat Koruma Ordusuyla Katıldı Fenomen Kübra Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar
Kütahya'da Operasyon: Kağıtlara Emdirilmiş Halde Uyuşturucu Ele Geçirildi Kütahya'da Operasyon: Kağıtlara Emdirilmiş Halde Uyuşturucu Ele Geçirildi