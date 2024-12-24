Kalbinden Vurulmuş Olarak Bulunmuştu: Eski Eş Gözaltında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 40 yaşındaki Funda Kaymaz evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak, kadının eski eşi gözaltına alındı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kalbinden Vurulmuş Olarak Bulunmuştu: Eski Eş Gözaltında

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı (40) tabanca ile kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Evde yapılan incelemelerin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, kadının sevgilisini gözaltına aldı. Şahsın Kaymaz'ın eski eşi olduğu ve ifadesine başvurmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Funda Kaymaz'ın cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor Akın Akın Yerleşenler Var! AB'ye Gireceğini Duyan Valizini Alıp Gidiyor
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Türkiye'den Alınan Kuru İncirler Zehir Saçıyor! İki Ülke Daha İade Etti Türkiye'den Alınan Kuru İncirler Zehir Saçıyor
Faciadan Ders Alınmadı: Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara