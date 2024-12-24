Kalbinden Vurulmuş Olarak Bulunmuştu: Eski Eş Gözaltında

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı (40) tabanca ile kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Evde yapılan incelemelerin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, kadının sevgilisini gözaltına aldı. Şahsın Kaymaz'ın eski eşi olduğu ve ifadesine başvurmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Funda Kaymaz'ın cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA