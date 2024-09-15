Kalamış Yat Limanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yıllardır İstanbul'un önemli marinalarından Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı işleten Koç Holding, uzun süredir yılan hikayesine dönen ihaleden büyük bir hüsranla ayrılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda limanın 40 yıllık işletme hakkını yeniden Koç Holding kazanırken, söz konusu ihalenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iptal edilmesi yeni bir ihale yapılmasına neden olmuştu. 26 yıldır Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı işleten Koç Holding, verdiği tüm çabalara rağmen son ihaleyi kaybetti.

VAHİT KARAARSLAN KAZANDI

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez iptal edilen ihalenin yeniden kesinlik kazanıp kazanmayacağı merak konusu olurken, 505 milyon dolarlık bedelle ihaleyi kazanan iş insanı Vahit Karaarslan'a yönelik satış işlemi Rekabet Kurulu tarafından 9 Eylül Pazartesi günü onaylanmıştı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu karar, 14 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vahit Karaarslan, Kalamış Yat Limanı 40 yıl boyunca işletme hakkını resmen aldı.