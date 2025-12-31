Kahvehanede Kanlı Gece: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Tutuklandı

Adana’da bir kahvehanede “hasımlarınız var” uyarısıyla başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki arkadaş hayatını kaybederken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli tutuklandı.

Kahvehanede Kanlı Gece: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 27 Aralık’ta saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Kafur U., kahvehanesine oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak’ı iş yerine almak istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Kahvehanedekilerin de karışmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. İş yerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.

Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar baş ve göğsüne isabet eden Akyüz ile göğsünden vurulan Balsak, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.’nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. Kafur U.’nun olay günü Akyüz ile Balsak’a “Sizin hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok” dediği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Kahvehanede Kanlı Gece: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Polis, Kafur U.’nun yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Bekir A. (23), Ömer U. (19), Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Onur U.’yu (34) adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK

Emniyetteki sorgularında silahları kendilerinin kullanmadığını öne süren 11 şüpheli, işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ele geçirilen silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Balistik incelemenin ardından silahları kimin kullandığının belirleneceği bildirildi.

Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim DarbedildiAdliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim DarbedildiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana
Resul Emrah Şahan'dan Cezaevinde Beste… ‘Silivri No:9’ Şahan'dan Cezaevinde Beste… ‘Silivri No:9’
Kaçak Sağlık Merkezine Mühür Vuruldu Kaçak Sağlık Merkezine Mühür Vuruldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar... Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife