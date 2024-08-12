Kahvaltı Masasında Korkunç Olay! Babası, Annesi ve Kardeşini Bıçakladı

İstanbul'da kahvaltı yaptıkları sırada ailesine bıçakla saldıran Ümit Kaya, babasını öldürürken, annesi ve kardeşini de yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği mahallenin bir sakini, "Çocuğu tanıyorduk, iyi biriydi, ailecek iyi insanlardı. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim" dedi.

Kahvaltı Masasında Korkunç Olay! Babası, Annesi ve Kardeşini Bıçakladı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, sabah 06.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle kahvaltı yaptıkları sırada konuşulan bir konu üzerine sinirlenen Ümit Kaya (37), ailesine bıçakla saldırdı. Cama çıkan eşinin “Eşim cinnet geçiriyor” diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede baba Cemil Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan anne Hanım Kaya ve kardeşi Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Ümit Kaya'nın birkaç gün önce doktora gittiği ve psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM'

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Emrah Karakoyun, “Sabah geldik polis vardı, adamın eşi cama çıkıp ‘Eşim cinnet geçiriyor' diye bağırıyordu. Çocuğu tanıyorduk, iyi biriydi, ailecek iyi insanlardı. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Zaten 3-4 gün önce de hastaneye götürdüklerinde psikolojik bir hastalığı olduğunu söylemişler. Sabah kahvaltı sırasında ise ne olduysa ailesini bıçaklamış. Babası hayatını kaybetmiş, anne ve kardeşi ise yaralıymış. Polis ekipleri ise zaten arkadaşı gözaltına aldı” dedi.

Kaynak: İHA

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