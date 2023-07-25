Kahreden ölüm: Tarlada uyuyan 4 yaşındaki çocuğu kamyonet ezdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarla içinde uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm: Tarlada uyuyan 4 yaşındaki çocuğu kamyonet ezdi!

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir fasulye tarlasında meydana geldi. Hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler çalıştıkları sırada ailesiyle birlikte tarlaya gelen 4 yaşındaki Esma Nur Solmuş tarlanın bir kenarında uykuya daldı.

O sırada tarlaya giren tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki 16 F 3252 plakalı kamyonet, fark edemediği çocuğun üzerinden geçti. Ailesi baygın bulduğu çocuğu, yine üzerinden geçen kamyonetle hastaneye götürdü.

Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tarla sahibi gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahreden ölüm: Tarlada uyuyan 4 yaşındaki çocuğu kamyonet ezdi! - Resim : 1

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