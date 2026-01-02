Kahreden Olay: 80 Yaşındaki Kadın Bahçede Donmuş Halde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında görülen kar yağışı ve keskin soğuk, acı haberleri de beraberinde getirmeye başladı. Karabük’te 80 yaşındaki Zehra Bölüm, soğuk hava koşullarında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Bölüm’ün cansız bedeni evinin arka bahçesinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bölüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zehra Bölüm’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA