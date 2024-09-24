Kahreden Kazada 22 Yaşındaki Genç Öldü! Kardeşleri Sinir Krizi Geçirdi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmetşah Işık, virajda motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Işık, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Işık, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi.

Kız kardeşlerden biri yakını tarafından kucakta morgdan çıkartılırken, diğeri yere yığıldı.

Cenaze defnedilmek üzere Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA