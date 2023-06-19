Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti

Matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, bebeğini yıkarken kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti - Resim: 1

Kahreden olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki yaşandı… Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray (32), 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı.

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Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti - Resim: 2

Çaray'ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi.

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Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti - Resim: 3

Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi.

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Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti - Resim: 4

Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü.

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