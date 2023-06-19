Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti
Matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, bebeğini yıkarken kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kahreden olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki yaşandı… Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray (32), 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı.
Çaray'ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi.
Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi.
Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü.