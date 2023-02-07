Kahreden gerçek: Kahramanmaraş’ta 500 yıldır uyuyan fay kırıldı
Deprem uzmanları, 10 şehirde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, “1513’ten bu yana bu fay hattında deprem olmadı. Bölgedeki büyük deprem beklentisi gerçekleşti. Bu kırılma, diğer fay hatlarını tetikleyebilir. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecek” dedi.
Deprem gerçeği ve fay hattına kurulmuş şehirler tüm Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken deprem uzmanları artçı depremlerin 1 yıl süreceğini açıkladı.
Prof. Dr. Okan Tüysüz: Doğu Anadolu Fay Hattı'nın çok uzun yıllardan beri suskun olduğu, deprem biriktirdiği, bu enerjisini depremle boşaltmadığı biliniyordu. 1513'ten bu yana bu bölgede deprem olmadığı biliniyor. Pazarcık'ın güneyinde Narlı, Yesemek fayları var. Dolayısıyla büyük bir deprem beklentisinin olduğu bir alanda bu deprem gerçekleşti. Şu an büyük deprem beklentimizin olduğu yerler var: İstanbul, Bingöl Yedisu, Pazarcık ve Hatay.
‘KIRILMAYI BEKLEYEN FAY HATLARI VAR’
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Beklediğimiz bir depremdi. En son Sivrice- Pütürge depreminden sonra söyledik. Doğu Anadolu fay zonu, Türkiye'nin en tehlikeli zonlardan biri. Oradan itibaren Sincik, Gölbaşı, Türkoğlu ve Hatay segmentlerinin sismik boşluk olarak beklediğini, buralarda tedbir alınması gerektiğini vurguladık. Maalesef şu anda Gölbaşı-Türkoğlu boşluğu doldu, yani segmenti kırıldı. Bunun iki tarafı Türkoğlu'ndan Hatay'a doğru ve Gölbaşı'ndan Sincik'e doğru olan parçalar kırılmayı bekliyor. Buralarda da boşluklar var ve maalesef bu büyüklükte.
TARİHE GEÇECEK BÜYÜKLÜKTE
Prof. Dr. Zeki Hasgür: Tarihe geçecek büyüklükte bir deprem yaşadık. 7 km derinliğinde gerçekleşen deprem, Güney Toroslar, Kahramanmaraş ile Urfa bindirme fayları, Diyarbakır ve Hatay'da da olduğu için Doğu Anadolu Fay hattıyla etkileşime geçtiği görülüyor. Bu kadar geniş bir alanda hissedilmesinin nedeni bu durum. 2020 Elazığ'daki depremi önemli. Bu deprem, Doğu Anadolu Fayı olarak adlandırılan sol, yanal atımlı fayda gerçekleşti. Bu bölgedeki hareketlenme ve etkileşim devam edecek. Büyük artçıların 3 gün boyunca etkili olmasını, sonrasında azalarak sürmesini bekliyoruz.