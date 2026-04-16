Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısından Acı Haber: Can Kaybı Yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Yaralı olarak hastanede tedavi gören Yusuf Tarık Gül’ün de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısından Acı Haber: Can Kaybı Yükseldi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayda daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklanmış, 17 öğrenci yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Tarık Gül de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERE SİPER OLMUŞTU

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında öğrencilerini korumaya çalıştığı belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın da bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin de olay sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için kentte cenaze törenleri düzenlenecek. Törenlerin ardından cenazelerin toprağa verileceği bildirildi.

TÖRENE BAKANLARIN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Düzenlenecek cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Narin Davasında Nevzat Bahtiyar'ın İndirimi İptal: Savcı 'Ağırlaştırılmış Müebbet' Dedi Narin Davasında Nevzat Bahtiyar'ın İndirimi İptal
TBMM'de Doğum İzni ve Sanal Medya Düzenlemesi Teklifinin 3 Maddesi Daha Kabul Edildi TBMM'de Doğum İzni ve Sanal Medya Düzenlemesi Teklifinin 3 Maddesi Daha Kabul Edildi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis
Ünlü Oyuncu Aleyna Bozok'un Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar Ünlü Oyuncunun Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar
Günün En Ağır Bekleyişi... Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu
Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar: Katliamın Belgesi Bilgisayarından Çıktı Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar
Okullar İçin Acil Güvenlik Zirvesi: Yeni Tedbirler Belirlenecek Okullar İçin Acil Güvenlik Zirvesi