Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısından Acı Haber: Can Kaybı Yükseldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayda daha önce 1 öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklanmış, 17 öğrenci yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Tarık Gül de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERE SİPER OLMUŞTU

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında öğrencilerini korumaya çalıştığı belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın da bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil olarak açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin de olay sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için kentte cenaze törenleri düzenlenecek. Törenlerin ardından cenazelerin toprağa verileceği bildirildi.

TÖRENE BAKANLARIN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Düzenlenecek cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi