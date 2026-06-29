Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Kan Donduran Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Okullarda Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonu üyeleri, saldırıyı yerinde incelemek için 14 Mayıs’ta Kahramanmaraş’a gitti. Bu incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Yiğit de Valilik binasında bir brifing gerçekleştirdi.

Şehrin idari amirinin saldırıya ilişkin yaptığı sunuma Meclis tutanaklarında yer verildi. Ünlüer’in açıklamaları tutanaklarda şöyle yer aldı:

'SALDIRIYI TENEFÜSTE GERÇEKLEŞTİRECEKTİ'

“Saldırıya ilişkin ilk ihbar, saat 13.29.56’da 112 acil çağrı merkezine ulaşmıştır.

Olayda dokuz öğrenci, bir öğretmen hayatını kaybetmiş, fail İsa Aras Mersinli olay yerinde etkisiz hale getirilmiş, olay yerinde ex olmuştur.

Fail saldırı eylemini babasına ait olan ruhsatlı silahlarla gerçekleştirilmiştir.

Fail yakın bir sitede oturuyor okula, 13.14’te evden çıkıyor. Bu MOBESE kayıtlarından elde ediliyor. 13.22’de okulun bahçesinden giriş yapıyor, 13.23’te koridora giriyor, 13.24’te hazırlık yapıyor, 13.29’da eylemi başlatıyor.

'ÖĞRENCİLERLE KARŞILAŞINCA SALDIRIYI ÖNE ÇEKTİ'

Eylemi bir dakika sonra; zil çaldıktan sonra teneffüste yapacağını tahmin ediyoruz. Kız öğrencilerin olduğu tuvaletin ön tarafında hazırlık yapıyor, o tarafa doğru iki kız öğrenci geldiğini görünce eylemi bir dakika, bir buçuk dakika önce başlatmış oluyor.

'BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN YAKLAŞIK 6 DAKİKALIK BİR ZAMAN VAR'

13.32’de tüm ekiplere telsiz anonsu yapılıyor. 13.35’te ilk emniyet ekibimiz olay yerine intikal ediyor, 13.37’de saldırgan etkisiz hale getiriliyor.

Başlangıcından itibaren yaklaşık altı dakikalık bir zaman var. Telsiz anonsundan sonra toplam 22 şubeden 128 ekip, 502 personel olay yerine intikal ederek görev almıştır.

Failin babası U.M. aynı gün Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmış ve 16 Nisan saat 01.00 sıralarında çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Anne F.M., 16 Nisan tarihinde ifadesi alınmış, 21 Nisan tarihinde Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak akabinde tutuklanmıştır.

'DOĞAL GAZ PATLAMASI ZANNEDEN ÖĞRETMEN ŞALTERİ İNDİRDİ'

Kamera kayıtları belli bir yere kadar var. Çatışma başladıktan bir süre sonra bunu doğal gaz patlaması zannederek bir öğretmenimiz gidip şalteri indiriyor, indirdikten sonraki görüntü yok ama o zamana kadar olan görüntüler var. O hoca, o anda elektrikleri kesmeyi düşünmüş ve şalteri indirmiş ama yani birkaç dakikası var zaten görüntülerin; o koridora girene kadar, koridorda. Öğretmen güvenlik tedbiri olarak şalteri indiriyor.

'BİR ÖĞRENCİ CAMDAN ATLAYARAK HAYATINI KAYBETTİ'

Ölen çocuklarımızdan biri de camdan atlayarak can veriyor. Yaklaşık 16-17 çocuğumuz da yine camdan atlayarak yaralanıyor.

'İKİ ÖĞRETMEN ETKİSİZ HALE GETİRDİ'

Velimiz geldiği zaman zaten etkisiz hale getirilmek üzere olan çocuğun üzerinde iki öğretmen var, zapt etmeye çalışıyorlar. Yani o dışarıdan gelen velimiz yapmıyor bu işi. Birisi okulun öğretmeni, biri yan okulun öğretmeni.

'8 ŞARJÖRDEN 6'SINI KULLANIYOR'

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Yiğit de şunları aktardı:

”Toplam sekiz şarjör getirmiş. Altı tanesini kullanmış, iki dolu şarjör var.

İlk eylem, iki kız çocuğumuzun tuvalete doğru koridordan gelişiyle başlıyor. Orada 2 çocuğumuza sıkıyor, silahla hedef gözeterek ateş ediyor, süngü geride kalınca tabanca değiştiriyor.

'EĞİTİMLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR'

Toplam beş tabanca kullanıyor, sekiz şarjör var, altı tanesini kullanıyor şarjörlerin.

Eğitimli olduğu anlaşılıyor, çok seri yapıyor her şeyi.

'OKULDA TEK BAŞINA YAŞIYOR'

”Dijitallerin tamamına ulaşıldı, 36 dijital materyalin tamamı incelendi, adli soruşturma için ön inceleme raporlarıyla beraber savcılığımıza iletildi. Çok fazla sayıda oyunla ilgili bilgi mevcut.

Sosyal yaşamı yok, yani hiçbir arkadaşı yok. Okul hayatında iki kişiyle kısa süreli bir arkadaşlığı var. Nasıl bir hayat; bir okulda tek başınıza yaşıyorsunuz. 94 kişinin 110 civarında ifadesi var.“

SOSYAL MEDYA TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Komisyon önümüzdeki hafta çalışma takvimini de belirledi. Yarın, YouTube, Facebook ve Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri sunum yapacak ve komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Komisyon çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED), Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları Derneği (OYUNDER), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkililerini dinleyecek.

'NORMAL BİR VAKA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Ünlüer, İsa Aras Mersinli’nin disiplin cezası bulunmadığı ve akademik başarısının yüksek olduğunu söyledi ve şu tespitlerde bulundu: “Şahısla belirli dönemlerde okul rehberlik servisinde çeşitli konularda 32 kez görüşme yapılmıştır. 2’nci sınıftan itibaren başlıyor aslında çocuktaki şey, fark ediliyor.

Yazdıklarına da bakılınca çok küçük yaşlarda bu işleri yapmayı kafasına koymuş gibi yazışmaları var. Yani normal bir vaka olarak değerlendirilemez.”

Kaynak: Hürriyet