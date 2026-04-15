Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Yayın Yasağı

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma için "yayın yasağı" getirildiğini açıkladı. RTÜK kuralları ihlal eden kuruluşlara karşı en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısı sonrası yargı ve denetleme organları harekete geçti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirdi. Bakan Gürlek, "Basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yalnızca yetkili makamlarca yapılacaktır" diyerek bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulundu.

RTÜK’TEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı Kanun kapsamında tüm yayıncı kuruluşlara acil kodlu bir tebligat gönderdi:

  • Olay anına ait her türlü görüntü ve ses kaydının paylaşılması kesinlikle yasaklandı.
  • Öğrenci, mağdur ve ailelerin kimliklerini deşifre edecek görsel veya röportajlara izin verilmeyecek.
  • Olay yerinden görüntü geçilmesi ve görgü tanıklarıyla görüşme yapılması yayın ilkelerine aykırı kabul edilecek.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

RTÜK, toplumsal hassasiyetleri ve özellikle çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Kurulun açıklamasında, aykırı hareket eden kuruluşlar hakkında "ivedilikle yasal yaptırım süreci" başlatılacağı vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

