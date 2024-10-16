Kahramanmaraş'ta Kaza! Beton Duvar Blokları Taşıyan Tır Yan Yattı

Kaza, Kahramanmaraş şehir girişi Madalyonlu Kavşak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 AS 783 plakalı tır kavşak içindeyken üzerindeki 20 tonluk beton duvar bloklarının yan devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, tır sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kazanın nedeni ise her biri 5 ton olan beton blokları birbirine bağlayan kancanın kopması olarak belirlendi.

Beton duvar blokları ve tır vinç yardımıyla kavşaktan kaldırıldı.

Kaynak: İHA