Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti: Boşandığı Eşi Tarafından Apartman Boşluğunda Katledildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yaklaşık bir ay önce ikinci kez boşandığı eski eşiyle apartman merdivenlerinde tartıştığı iddia edilen erkek, yanındaki silahla önce kadını öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

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Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti: Boşandığı Eşi Tarafından Apartman Boşluğunda Katledildi
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Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerinin son adresi Kahramanmaraş oldu...

Afşin ilçesine bağlı Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde meydana gelen olayda A.K., (46) yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O.'yu (36) silahla öldürdü. A.K., daha sonra aynı silahla intihar etti.

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. A.O. ve A.K.'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

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Kadın cinayetleri Kahramanmaraş
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