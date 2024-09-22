Kahramanmaraş'ta Deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14.31 km olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş’taki depremin derinliği 14.31 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-22
Saat:15:33:00 TSİ
Enlem:38.01056 N
Boylam:37.50694 E
Derinlik:14.31 km
Detay:https://t.co/AYdNZpoCet@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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