Kahramanmaraş'ta Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14.31 km olduğu açıklandı.

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Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş’taki depremin derinliği 14.31 kilometre olarak açıklandı.

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