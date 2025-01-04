Kahramanmaraş’ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi’ndeki müstakil bir evde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, Hüdayi Fakıoğlu (34) ve H.Ç.'yi (25) silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüdayi Fakıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı H.Ç’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA-İHA

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