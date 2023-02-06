Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gaziantep, Elazığ, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de saat 04.26'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

#DEPREM: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

Depremin merkez üssü Kandilli Rasathanesi tarafından Gaziantep olarak açıklandı. 5 kilometre derinlikte olan depremin büyüklüğü ise 7.5 olarak açıklandı.

Deprem sonrası gelen ilk bilgilere göre Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep ve Hatay'da yıkılan evler olduğu bilgileri geliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da bir bina çöktü.

ARTÇI DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi saat 04.36 ve 04.58'da Gaziantep Islahiye'de 5,6 ve 5,2 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA