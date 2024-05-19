Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre saat 16:33'te meydana gelen depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi, derinliği ise 7,06 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:16:33:54 TSİ
Enlem:37.90111 N
Boylam:36.63611 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/TARTcWTKIB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi