Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre saat 16:33'te meydana gelen depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi, derinliği ise 7,06 km olarak ölçüldü.

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