Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi hesabından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 05.10 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-05
Saat:05:10:14 TSİ
Enlem:38.01667 N
Boylam:37.04083 E
Derinlik:7.01 km
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