Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3.7 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın resmi hesabından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 05.10 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.

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