Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saati 15.06 olarak belirtilirken, derinliği ise 11.42 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi