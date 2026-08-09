Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saati 15.06 olarak belirtilirken, derinliği ise 11.42 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-08-09
Saat:15:06:54 TSİ
Enlem:37.99967 N
Boylam:36.38183 E
Derinlik:11.42 km
Detay:https://t.co/Bd9N3oklr0@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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