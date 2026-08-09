Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saati 15.06 olarak belirtilirken, derinliği ise 11.42 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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