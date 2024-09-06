Kahramanmaraş’ta 25 Bin Hektar Alanda Hasadı Başladı: Kilosu 180 TL’den 200 TL’ye Çıktı

Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor. Hasadı yapılan fıstıkların bir kısmı firik halinde Kahramanmaraş’ta pazarlanırken, diğer kısmı ise kurutulduktan sonra baklava sektöründeki üreticilere satılıyor. Kahramanmaraş’ta hem taze hem kuru olarak tüketilen fıstık tezgahlardaki yerini de alırken, geçen yıl kilosu 180 liraya kadar düşen kabuklu yaş fıstık, bu yıl tarlada 200 liradan alıcı buluyor. Kahramanmaraş’ta üretilen fıstıkta bu yıl il genelinde 25 bin dekarlık alandan 30 bin ton yaş fıstık rekoltesi bekleniyor.