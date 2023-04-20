Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş Pazarcık'ta şiddetli fırtına nedeniyle çadırkentler zarar gördü. Binalardan kopan parçalar sonucu bir çocuk yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ı bu kezde fırtına vurdu. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan AFAD çadır kentinin olduğu bölgede çıkan fırtına nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ELEKTRİK KESİLDİ

Fırtınadan Belman çadırkent başta olmak üzere birçok yer etkilendi. Pazarcık genelinde elektrik kesilirken, çatı düşmeleri sonucu pek çok yerde yollar kapandı. Binalardan kopan parçalar çadırlara saçıldı. Yurttaşlar belirsizlik içerisinde bekliyor.

Çıkan fırtınada çadır kentin neredeyse tamamı zarar görürken; birçok çadır da olduğu yerden sökülerek etrafa yayıldı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

soL'da yer alan bilgiye göre, yerlerinden çıkan çadırların ve bağlı olduğu metal aksamlar ve çevredeki diğer materyallerin savrulmasından kaynaklanan birçok yaralanma meydana gelirken, yaralananlar arasında çocukların da olduğu ve ağır yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor
Enkazdan çıkarılan molozlar akarsulara dökülüyor: Tehlike büyük! Molozlar akarsulara dökülüyor
Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo
Sosyal medyanın gündeminde: Muhammed Yakut kimdir? Sosyal medyanın gündeminde: Muhammed Yakut kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu? Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek açıkladı: Desteklerini çekiyorlar
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!
Tek hatanızda sizi silebilirler: Keçi gibi inatçı 3 burç belli oldu Tek hatanızda sizi silebilirler: Keçi gibi inatçı 3 burç belli oldu