Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ı bu kezde fırtına vurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan AFAD çadır kentinin olduğu bölgede çıkan fırtına nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ELEKTRİK KESİLDİ

Fırtınadan Belman çadırkent başta olmak üzere birçok yer etkilendi. Pazarcık genelinde elektrik kesilirken, çatı düşmeleri sonucu pek çok yerde yollar kapandı. Binalardan kopan parçalar çadırlara saçıldı. Yurttaşlar belirsizlik içerisinde bekliyor.

Çıkan fırtınada çadır kentin neredeyse tamamı zarar görürken; birçok çadır da olduğu yerden sökülerek etrafa yayıldı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

soL'da yer alan bilgiye göre, yerlerinden çıkan çadırların ve bağlı olduğu metal aksamlar ve çevredeki diğer materyallerin savrulmasından kaynaklanan birçok yaralanma meydana gelirken, yaralananlar arasında çocukların da olduğu ve ağır yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.