Hukukçular harekete geçti: Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler, belediye başkanları ve müteahhitler hakkında harekete geçildi.

"Halkçı Hukukçular"ın çağrısıyla bir araya gelen aralarında Ömer Faruk Eminağaoğlu, İsmail Sami Çakmak, Bektaş Şarklı, Polat Balkan, Zafer Kazan, Mengücek Gazi Çıtırık’ın da bulunduğu çok sayıda hukukçu, Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

11 AĞIR SUÇLAMA

Hukukçular dilekçede yer alan şüphelilerin, “olası kastla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına neden olma”, “bilinçli taksirle öldürme”, “denetim görevinin ihmali, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “hakaret”, “haberleşmenin engellenmesi”, “yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarını işlediklerini belirtti.

"ERDOĞAN KADERCİLİĞE SIĞINMAKTADIR"

Erdoğan’ın “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” açıklaması hatırlatılan dilekçede, “Ülkemizin yüzleştiği her acıda halk, devletin yerine getiremediği sorumlulukları kendi yetersiz imkanları ile yerine getirmek zorunda bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kaderciliğe sığınmaktadır” denildi.

Hukukçular, cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler, belediye başkanları ve diğer isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

İmzacı avukatlar şöyle:

Metin Bayyar, Fettah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı, Sait Kıran, Tacettin Çolak, Halil Ağırgöl, Av. Azime Ayça Okur, Av. Pınar Akbina Karaman, Doğan Erkan, Av. Bektaş Şarklı, Polat Balkan, Zafer Kazan, Mengücek Gazi Çıtırık, A. Aydın İnağ, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Doğan Zafer Çıngı, Aslı Şepitci, Aslıhan Arslantaş, Kerim Bütün, Habibe Çalışgan, Kerem Donat, Rojda Aloğlu, İlke Yakupoglu Ergun, Bahtiyar Güner, Harun Fırat Ulusu, Ayşegül Güneri, Mehmet Gökhan Kurt, İpek Ece Keremoğlu, Handenur Dayıca, Serenay Yaman, Mediha Kanmaz, Selen Vargün Alıtkan, Deniz Vural, Necla Benlioğlu, Savaş İşliyen, Turhan İçli, Naif Şaşmaz Salim Berkay Aksu, Ayla Yıldırım, Ebru Beşe, Yıldız Akdeniz, Görgün Danacı, Nurhak Kar, Ferhat Çiçekli, Yalçın Aksakal, Dilek Taş Delice, Cansu Telli, Sümeyye İyibiçer, Veli Kargın, K. Çağdaş Karadeniz, Av. İsmail Sami Çakmak, Bermâl Kutlu, Gizem Büşra Bilgiç, Handan İlağa, Büşra Açıkgöz, Hakan Avcı, Süleyman Emrah Aydoğan, Seçkil Çelik, Ebru Büyük, Ayten İzmirli, Gizem Öztürk.