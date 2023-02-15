10 ili vuran depremde 24 şüpheli tutuklandı: Yeni gözaltılar var

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde, 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

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10 ili vuran depremde 24 şüpheli tutuklandı: Yeni gözaltılar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım, Kesgün ve Arsız'ı kaldıkları adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

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