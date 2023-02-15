Kahramanmaraş depremleri, Türkiye'nin deprem haritasını nasıl etkiledi?
Prof. Dr. Okan Tüysüz, ülkenin deprem haritasını değerlendirerek "Kırılan fayların uç kesimlerinde gerilme transferi (tetikleme) nedeniyle yeni depremler de beklenebileceğini gösteriyor" dedi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritasını değerlendirerek yaşanan depremlerin haritayı nasıl etkilediği sorusuna cevap verdi. Ayrıca Prof. Dr. Tüysüz, Maraş depremlerinin kendine has özellikleri olduğunu belirterek "Yapılan bazı çalışmalar her iki depremde kırılan fayların uç kesimlerinde gerilme transferi (tetikleme) nedeniyle yeni depremler de beklenebileceğini gösteriyor" dedi.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kahramanmaraş depreminin kendine has özelliklerini AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı.
TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASINI NASIL ETKİLEDİ?
AA'nın aktardığına göre Tüysüz'ün ifadeleri şöyle:
Dünyadaki ve Türkiye'deki depremlerle kıyaslandığında Maraş depreminin farkı nedir?
06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi.