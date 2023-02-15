Kahramanmaraş depremleri, Türkiye'nin deprem haritasını nasıl etkiledi?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritasını değerlendirerek yaşanan depremlerin haritayı nasıl etkilediği sorusuna cevap verdi. Ayrıca Prof. Dr. Tüysüz, Maraş depremlerinin kendine has özellikleri olduğunu belirterek "Yapılan bazı çalışmalar her iki depremde kırılan fayların uç kesimlerinde gerilme transferi (tetikleme) nedeniyle yeni depremler de beklenebileceğini gösteriyor" dedi.