Kahraman İtfaiyeci, Kedinin Hayatını Kurtardı

Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangına müdahale eden itfaiyeci, dairede karşılaştığı kedinin hayatını kurtardı. Dumandan etkilenen kediye kendi temiz hava cihazını takan kahraman itfaiyeci, "Şu an sağlık durumu gayet iyi. Onu kurtardık ve ekip arkadaşlarımla yangını söndürerek güzel bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.

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Kahraman İtfaiyeci, Kedinin Hayatını Kurtardı

Balıkesir'de Mobilyacılar Arastası'ndaki bir apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangına müdahale eden itfaiyeci Seray Başol, dairede yerde hareketsiz yatan bir kedi buldu.

Kediyi dışarı çıkararak oksijen veren Başol, baygın kedinin kendine gelmesini sağladı.

Kedi, sağlık taraması ve bakımlarının yapılması için barınağa götürüldü.

Kahraman İtfaiyeci, Kedinin Hayatını Kurtardı - Resim : 1

Seray Başol, gazetecilere yaptığı açıklamada, daireye girdiklerinde içeride yoğun duman olduğunu belirterek, "Camı açmak için girdiğim odada yerde kediyi gördüm. Kendi temiz hava cihazımı ona taktım, su verdik. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Onu kurtardık ve ekip arkadaşlarımla yangını söndürerek güzel bir iş çıkardık" diye konuştu.

Kahraman İtfaiyeci, Kedinin Hayatını Kurtardı - Resim : 2

Kaynak: AA

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