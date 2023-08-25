İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Polisle çatıştılar! Bir saldırgan öldü, bir polis şehit oldu

Diğer polis memuru ise yara olmadan kurtularak bina dışına çıktı. Saldırının ardından polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi.