Kağıthane'de Motosiklet Kazasında 2 Kişi Öldü

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 KKK 483 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi otoyola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA