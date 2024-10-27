Kağıthane'de Motosiklet Kazasında 2 Kişi Öldü

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Kağıthane'de Motosiklet Kazasında 2 Kişi Öldü

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 KKK 483 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi otoyola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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