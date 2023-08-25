Kağıthane'de hareketli gece: Polisle çatıştılar! Bir saldırgan öldü, 2 yaralı polisin durumu ağır

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1’i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda incelemeler sürüyor.

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Kağıthane'de hareketli gece: Polisle çatıştılar! Bir saldırgan öldü, 2 yaralı polisin durumu ağır - Resim: 1

Gece saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

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Kağıthane'de hareketli gece: Polisle çatıştılar! Bir saldırgan öldü, 2 yaralı polisin durumu ağır - Resim: 2

Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları (Bekçi) yönlendirilmiş, cadde ve sokakların girişleri ablukaya alınmıştı.

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Kağıthane'de hareketli gece: Polisle çatıştılar! Bir saldırgan öldü, 2 yaralı polisin durumu ağır - Resim: 3

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirilmiş, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alınmıştı.

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Kağıthane'de hareketli gece: Polisle çatıştılar! Bir saldırgan öldü, 2 yaralı polisin durumu ağır - Resim: 4

Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği operasyon sonrası ise ekiplerin sokaktaki çalışmaları devam ediyor.

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