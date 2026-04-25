Kağıthane'de Film Gibi Olay! Eski Sevgiliden Barışma Tuzağı: Şoke Eden İfadesi Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 21 Nisan günü saat 14.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracına binen Elifnur A., bıçaklı ve maskeli şüpheli tarafından gasp girişimine uğradı. Aracın kapısını açarak içeri giren şüpheli, elinde bulunan bıçağı gösterip Elifnur A.'yı gasbetmeye çalıştı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen eski sevgili Alperen M. ise kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN BARIŞMA PLANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin çalışma başlatan Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayın eski sevgili Alperen M. tarafından planlandığı belirlendi. Öte yandan gasp girişiminde bulunan şüphelinin ise Y.A. olduğu tespit edildi.

GASP GİRİŞİMİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Y.A'nın araca binip bıçakla tehditte bulunması ve panikleyip kaçtığı anlar yer aldı. Devamında ise şüphelinin kaçtığı ve çevredekilerin peşinden koştuğu görüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Alperen M.'nin, olayı eski sevgilisi Elifnur A. ile yeniden barışmak için planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alperen M. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ELİM DE BIÇAK OLURSA DAHA İNANDIRICI OLUR'

Yaşanan olayla ilgili şüpheli Alperen M. ve mağdur Elifnur A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Alperen M.'nin ifadesinde, “Olay günü liseden arkadaşım olan Y.A. ile birlikte Ümraniye'de buluştuk. Yasin'e 'Eski kız arkadaşım Elifnur A. ile konuşmam gerekiyor, bir yol çizmem lazım amacım eski kız arkadaşımı korkutmak ya da ona zarar vermek değil, benimle konuşmasını sağlamak istiyorum. Kız arkadaşım aracına bindiğinde sende yüzünü kapatacak bir şeyler takıp, peşinden sende kız arkadaşımın aracına bin. Daha sonra şaka maksadıyla sanki ona eşyalarını istiyormuş gibi davran. Ben onu kurtarıyormuş gibi yaparım bu sebeple benimle konuşmaya başlar' dedim. Y.A. da bana 'Elimde bıçak olursa daha inandırıcı olur' dedi. Ben de bıçağı görünce 'Kız arkadaşım korkar sakın bıçağı ona doğrultma' dedim. Y.A. da bunu kabul etti ve şakamızı olay günü yapmak üzere ayrıldık" dediği öğrenildi.

'BEN KURTARIYORMUŞ GİBİ YAPACAKTIM'

Alperen M. ifadesinin devamında, “Olay günü arkadaşım Y.A. ile birlikte üniversite kampüsünün çevresinde buluşarak kız arkadaşımın okuldan çıkmasını bekledik. Yaklaşık 10 dakika sonra kız arkadaşımın okuldan çıkarak aracına yöneldiğini görünce Y.A., onun araca binmesini bekledi. Kız arkadaşım aracına binince Y.A. ön yolcu kapısından açarak araca bindi. Y.A. araca bindikten kısa bir süre sonra kız arkadaşım bağırarak aracından indi. Ben de şakamızın devamını uygulamaya geçerek Y.A.'yı hiç tanımıyormuşum gibi yapıp Y.A.'nın yakasına yapıştım. Daha sonra Y.A., elimden kurtulup uzaklaştı. Bu sırada eski kız arkadaşım Elifnur A., bana bağırıp tekme ve tokat atarak 'Senin burada ne işin var. Bunu sen yaptırdın değil mi, bunu nasıl yaparsın?' dedi. Ben de onun bana vurmasını engellemek maksadıyla bileklerinden tuttum. Çevrede bulunan vatandaşlar ise benim uzaklaşmamı söylediler. Ben de konu uzamasın diye olay yerinden uzaklaştım. Olay sırasında Elifnur A.'ya şaka yaptığımı söyleyemedim. Benim niyetim kesinlikle kız arkadaşıma zarar vermek değil aksine kendisinin benimle konuşmasını sağlamaktı. Bu sebeple arkadaşım Y.A. ile aramızda bu şakayı planlayarak böyle bir eylem gerçekleştirdik. Yaptığımız eylem bir şakadan ibarettir" dediği öğrenildi.

'HER ŞEYİNİ BANA VER YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Mağdur Elifnur A. ise, “Olay günü okuldan çıkış yaptım. Aracımın şoför koltuğuna bindim. Aracıma biner binmez sol yolcu kapımı, yüzü siyah maskeli bir erkek şahıs elinde bulunan sustalı bıçağı bana doğrultarak 'Her şeyini bana ver yoksa seni burada öldürürüm' şeklinde söylemde bulundu. Ben 'Sen kimsin' diye bağırdım ve araçtan indim. Çevredeki vatandaşlara yardım edin diye bağırdım. Maskeli şahıs araçtan inerek koşarak kaçmaya başladı. Olay yaşandıktan yaklaşık 2 dakika sonra eski sevgilim Alperen M. yanıma geldi ve ne olduğunu sordu. Ben de 'Burada ne işin var?' dedim. Bana 'Seni görmeye geldim' dedi. Ben de 'Sen mi yaptırdın?' dedim. O da, 'Hayır ben yapmadım' dedi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

'SEN NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPARSIN'

Elifnur A. ifadesinin devamında, “Ben de aracıma bindim. Alperen M. de peşimden gelerek aracıma bindi. Ben araçtan inmesini söyledim. Çevredeki insanlar benim korktuğumu görünce Alperen M.'yi araçtan indirdi. Ben aracım ile yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra durdum. Araçtan indim ve Alperen M.'ye 'Sen nasıl böyle bir şey yaptırırsın' dedim. O esnada Alperen M. elleri ile kolumu tuttu ve sıktı, bağırarak 'Ben yapmadım' dedi. Kollarımı sıktığı için canım acıdı ve kollarımı ellerinden kurtardım. Daha sonra Alperen M. gözden kayboldu. Ben de polis ekiplerini aradım. Alperen M. psikolojisi bozuk biridir" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA