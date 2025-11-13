Kağıthane’de 6 Katlı Binada Patlama! Beton Parçaları Sokağa Savruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak’ta, saat 22.00 sıralarında yaşandı. İlk incelemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama, binanın duvarlarının çökmesine ve dairede yangın çıkmasına neden oldu. Beton parçalarının etrafa saçılması çevredeki araçlara da zarar verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı dairede bulunan 1 kişi yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın kesin nedeni ise yapılacak detaylı incelemelerle belirlenecek.

Patlama anına ait yeni görüntüler ise ortaya çıktı. Videolarda beton parçalarının sokağa savrulduğu, vatandaşların panik içinde dışarı çıktığı ve patlamanın büyük bir gürültüyle gerçekleştiği görülüyor. Binanın ve çevresinin hasar durumu ise drone ile havadan kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARI PATLAMAYI ANLATTI

Patlamayı gören Esra Gökrem, " "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Sanırım yabancı uyruklu bir kadın oturuyormuş orada" dedi.

Rahman Keskin ise, "Biz evde oturuyorduk, birden bir patlama oldu. Bu taraf açık olduğu için ateş o tarafa vurdu, bizden tarafa vurmadı. Dışarı çıktık, daire ateşlenmiş, plastik borular yanıyordu. İtfaiye geldi, zaten söndürdü. Bizim binada bir şey olmadı, basınç bu tarafa vurduğu için bizde bir şey olmadı ama felaketti" ifadelerini kullandı.

VALİLİK VE BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, " "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir"" denildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de, " Olaydan etkilenen ve geceyi evlerinde geçirmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın, Belediyemiz tarafından bölgedeki otellere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçları karşılanması planlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkânlarımız seferber edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Patlamanın ardından binada oluşan hasar ve sokağa yayılan molozlar nedeniyle zarar gören araçlar için gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA