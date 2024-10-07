Kağıthane Belediyesi Karıştı! İşçilerin Grev Oylamasına Müdahale

Kağıthane Belediyesi yönetimi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süregelen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanmasıyla birlikte sendika grev kararı için referandum düzenlemek istedi. Ancak belediye yöneticileri oylama sırasında müdahalede bulundu. İşçiler duruma tepki gösterdi.

Oylamaya polis de müdahale ederken sendika ve belediye yöneticileri arasında da arbede olduğu belirtildi.

'GREV İSTEYENLER TEHDİT EDİLİYOR'

Taşeron Belediye İşçileri Birliği yaptığı açıklamada “Evet oyu verecekler sözlü olarak uyarıldı ve tehdit ediliyor. Belediye tarafından belirlenen hayır oyu verecekler belirlenip genelde onların oylamaya katılması sağlanıyor. Bilin bakalım sandıktan ne çıkacak? Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp ‘Biz milletimizin problemlerine sırtımızı çevirmeyiz’ diyor. Ak Parti yöneticileri işçilerin grev sürecine bile hukuksuz biçimde müdahale ediyor. Grev sandığı gelir gider sorun yok ama seçim sandığı önümüze gelecek. Karınca Süleyman'dan hakkını alacak” ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem