Kafaları Karıştıran Röportaj! Narin’in Kuzeninin 26 Ağustos’taki Sözleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 19 gün sonra daha önce aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Narin’inin kayboluşunun beşinci gününde kuzeni Osman Güran’ın röportajı akıllarda soru işareti yarattı.

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Kafaları Karıştıran Röportaj! Narin’in Kuzeninin 26 Ağustos’taki Sözleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta kayboldu. Narin, Eğertutmaz Deresi'nin altında 19 gün sonra bulundu. Suyun altında çuval içinde bulunan Narin’in buraya konulmasının en önemli sebebinin ise arama köpeklerinin bulmaması olduğu söylendi. Bir tanığın itirafı ile dere üçüncü kez aranıp Narin'in çuval içine konmuş cansız bedeni bulundu.

Halk TV Muhabir Ferit Demir, 26 Ağustos'ta Narin'in kuzeni Osman Güran ile röportaj yaptı. Narin'in anne ve babası da dahil birçok akrabasının gözaltında olmasıyla akıllara gelen röportaj soru işareti yarattı.

'SUDA OLMADIĞI KESİNDİR'

Narin'in kaybının beşinci gününde Osman Güran şunları söyledi:

Köyün içinde aramaya başladık. Saatler geçti. Köylüler toplandı. Ondan sonra devlet geldi çok şükür. Devletin bütün ekipleri sahada idi. Yok hiçbir iz yok. Jandarma hem dünden hem önceki gün köydeki bütün evleri aradılar.

Kanalın içine baktık. Bizim zaten köylülerle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Köylülerle ilgili. Yani, bizi bilmeyen biri mi veya bilen biri mi bilmiyoruz. Nasıl kaçırılmış, suda olmadığı kesindir.

'DİYARBAKIR'DA KÖKLÜ BİR AİLEYİZ'

Kesinlikle bizim ailenin hiç kimseyle bir husumeti yok. Biz bu Diyarbakır'da köklü bir aileyiz yani geçmişten beri. Köy nefeside akraba değil mi? Yani akraba derken geçmişten beri dedelerimiz onları buraya yerleştirmişler. Burada yaşıyorlar. Şimdiye kadar bir zararlarının olduğunu görmedik. Yani biz bu işi zaten devletimize bıraktık. Devletten büyük hiç kimse yok. Bunu herkes de çok iyi biliyor. Biz sadece elimizden dua geliyor. Sabırla bekliyoruz. "

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