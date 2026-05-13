Kafa Kafaya Çarpışan TIR'ların Şoförleri Feci Şekilde Can Verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışarak alev topuna döndüğü kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki TIR, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı.

ALEVLER İÇİNDE KALAN İKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Alevlere teslim olan araçların içerisinde bulunan iki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, sürücülerin cenazelerinin morga kaldırıldığı belirtildi. Kazanın kesin nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

