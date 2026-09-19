Kadirli'deki Vahşette Kahreden Detay: Piknik Tüpüyle Katledilen Genç Kadın İkiz Bebeklere Hamileymiş

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Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenirken, Osmaniye'den gelen son detaylar yürekleri dağladı.

Olay, 17 Eylül gecesi Kadirli ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi 20 yaşındaki Didar Filiz, evli olduğu Kaygusuz Filiz'in (24) şiddetine uğradı. Başına piknik tüplü vurulması sonucu ağır yaralanan Didar Filiz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİZ BEBEKLERİ DE ÖLDÜ

Hastanede yapılan detaylı incelemelerde ve otopside, hayatını kaybeden Didar'ın karnında 6 aylık ikiz bebek taşıdığı belirlendi. Vahşi saldırıda anneleriyle birlikte can veren ikiz bebeklerin haberi herkesi yasa boğarken, genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Düziçi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI, 3 AKRABASI SERBEST

Olayla ilgili olarak Kaygusuz Filiz ile 3 akrabası gözaltına alındı. Kaygusuz Filiz, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Filiz'in 3 akrabası ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA