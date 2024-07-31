Kadir Topbaş'ın Damadının Şirketleri Hazine'ye Geçti: 690 Mağazası Var!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022 yılında vefat eden Mustafa Şevki Kavurmacı ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olarak bilinen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında terör örgütü üyeliğinden verilen cezalar ile ailenin yönettiği Aydınlı Grup içerisindeki 12 şirket hakkında kararını verdi.

Aydınlı Grup'taki 12 şirketin bütün olarak müsaderesinin yasal olarak mümkün ve gerekli olduğu vurgulanarak tüm şirketlerin Hazine'ye devredilmesine karar verildi.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, şirketin silahlı terör örgütünün Türkiye içerisinde ve yurt dışında en önemli finans kaynaklarından biri haline geldiği, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği, bu yönde odak haline geldiği, terör örgütlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik finansal destek çabalarının bulunduğu ve örgütün kontrolüne girdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İSTİNAF MAHKEMESİNİN CEZALARI ONAMASI BEKLENİYOR

İstinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından temyiz edilen dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne geldi. Şirketlerde örgüte yapılan yardımların nakdi, ayni, doğrudan ve dolaylı bağışlar olmak üzere kategorize edildiği, yapılan yardım ve bağışların "bağış, burs, zekat, hayır, kurban" gibi açıklamalarla yapıldığı, işlemlerin farklı yöntemlerle gerçekleştirildiği, bu yöntemlerin şirketin ortaklar hesabının kullanılması, şirkette çalışan personellerin kullanılması, şirketin mal ve hizmet tedarik ettiği şirketlerden veya üçüncü kişilerden toplandığı belirtilerek bağış ve yardımların Bank Asya'da açılan bir hesaba yönlendirildiği belirtildi. Yaklaşık 2.5 milyon adet Bank Asya hissesi olan Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş'nin A grubu hisse senetlerinin, imtiyazlı hisse senetleri olduğu, Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 1997-2009 yılları arasında Bank Asya'da yönetim ve denetleme kurulu üyeliği yaptığı ve Bank Asya'da hesap açan ilk kişilerden olup hesap numarasının 7 olduğu kaydedildi.