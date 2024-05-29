Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen usta oyuncu Kadir İnanır'ın bugün bir rahatsızlık geçirdiği ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne götürüldüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda beyin damarlarında pıhtı oluşması sonucu uzun süre hastanede kalan İnanır'ın, şimdi de benzer bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

75 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı sonuçlarına göre operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı.

Ekol Tv'de yer alan habere göre, bugün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle evinden hastaneye kaldırılan İnanır'ın şu anki sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorların ilerleyen saatlerde detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.