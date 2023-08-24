Kadınları taciz eden bekçi ve polislere ilişkin karar verildi!

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanı çıkışında, 5 kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan biri bekçi iki polis memurunun gözaltına alındığı açıklandı.

Son Güncelleme:
Kadınları taciz eden bekçi ve polislere ilişkin karar verildi!

Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru 3 emniyet personeli gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

Son Güncelleme:
Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı Üç Kız Kardeş final iddiaları! Kanal D açıklama yaptı
Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu
Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını
İzmir'de bir anda ortaya çıkan fare, kaldırımda oturan kadını ısırdı! Bir anda ortaya çıkan fare, kaldırımda oturan kadını ısırdı!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç 'Vay be, haksızlık etmişim' dedirtmek Ünlü SGK Uzmanı: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak
İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!
Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin! Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak 36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak