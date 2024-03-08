Kadınlar yasak dinlemiyor! Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim'de polis ablukası

İstanbul'da Taksim Meydanı'nın kapatılmasına rağmen kadınlar Feminist Gece Yürüyüşü'nü başlattı. Polis yoğun güvenlik önlemleri alırken metro istasyonları da geçici olarak kapatıldı.

Kadınlar yasak dinlemiyor! Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim'de polis ablukası

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü, bugün dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Ancak Türkiye'de yine meydanlar kadınlara yasaklandı.

Bugün İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yapılması beklenen eylem öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydan polis tarafından abluka altına alınırken metro istasyonları da geçici olarak kapatıldı. Taksim metrosunun kapatılması nedeniyle Pangaltı metro istasyonunda izdiham yaşandı.

Kadınlar yasak dinlemiyor! Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim'de polis ablukası - Resim : 1

Gerçek Gündem, yasağa rağmen Taksim'de Feminist Yürüyüş'ü gerçekleştirmeye çalışanları kadınları takip etti.

Kadınlar Femisnits Gece Yürüyüşü için Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin önünde toplandı. "İsyan" sloganları atan kadınlar, meydana doğru yürüyüşe geçti.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Taksim
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