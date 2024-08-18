Kadınlar Yakalayıp Polise Teslim Etmişti... 9 Çocuklu 'Plaj Sapığı' Serbest!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen evli ve 9 çocuk babası E.K., polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkemede kadınların değil gemilerin fotoğrafını çektiğini söyledi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kadınlar Yakalayıp Polise Teslim Etmişti... 9 Çocuklu 'Plaj Sapığı' Serbest!

Şarköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.’nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti. Kadınlar, tepki gösterdikleri E.K.’nin elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu.

Gelen polis ekiplerine E.K.’nin el koydukları telefonunu teslim eden kadınlar, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.’nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.’nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu. İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi.

E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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