Kadınlar Caddeyi Birbirine Kattı: Saç Saça Baş Başa Birbirlerine Girdiler
Bursa'da iki grup kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar kavgaya tutuştu. Çevredekiler tarafları dakikalarca ayırmaya çalışırken, olayda yaralanan olmadı.
Bursa'da Merkez, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde iki grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Taraflar arasında büyüyen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasında birbirlerine giren tarafları çevredekiler dakikalarca ayırmaya çalıştı.
Kadınların saç baş kavgası kameraya yansırken, olayda ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.
Kaynak: İHA
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