Kadına Şiddetin Sonu Gelmiyor! Antalya'da Erkek Dehşeti: Eşini Darbedip Komaya Soktu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Kerim N. isimli cani erkek, eşini öldüresiye darbetti. Hastanede entübe edilen kadın yaşam savaşı verirken, gözaltına alınan cani tutuklandı.

Kadına Şiddetin Sonu Gelmiyor! Antalya'da Erkek Dehşeti: Eşini Darbedip Komaya Soktu
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Kan donduran olay, saat 04.30 sırlarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmada Kerim N., eşi Melek N.'yi darp etti. Genç kadın başına aldığı darbelerle ağır yaraladı.

KADIN ENTÜBE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek N., burada yapılan kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Melek N. yaşam savaşı verirken, eşi Kerim N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CANİ TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kerim N. kontrollerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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