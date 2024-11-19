Kadına Şiddet Davasında Utandıran İyi Hal İndirimi

43 yaşında Ö.S. isimli kadın, dokuz aydır birlikte olduğu M.H. isimli erkekten ayrılma kararı aldı. Kararı sonrasında şiddete maruz kalan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu.

‘AĞZIMA, TÜM VÜCUDUMA YUMRUK ATTI’

M.H.’nin kendisini yüzünü yakmakla tehdit ettiğini belirten kadın, şikayet dilekçesinde şunları yazdı: Evime gelip sürekli rahatsızlık veriyordu. En son da 15 Haziran günü saat 11.00 sıralarında adresime gelip benimle konuşmak istediğini söyledi. Araç ile boş bir araziye gittik. Ben ayrılmak istediğimi söyledim, M. kabul etmedi ve daha sonra aracında bulunan plastik küllüğü kafama attı. Kollarıma, yüzüme, ağzıma, tüm vücuduma yumruk attı.

DARP, ADLİ TIP RAPORUNDA KANITLANDI

M.H. ise kendini “Bana iftira atmaktadır. Ben kendisinin psikolojik sorunları olduğunu düşünmekteyim" diyerek savundu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, kadına uygulanan darp kanıtlandı. Ö.S.’nin dişlerinde kırık ve vücudunun pek çok noktasında da morluk ve şişlik tespit edildi.

9 AYLIK CEZA 4 AYA İNDİRİLDİ

"Kadına karşı basit yaralama" suçlamasıyla açılan davada M.H.’ye verilen 9 aylık hapis cezasında iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulandı ve ceza 4 ay 6 güne düşürüldü.

Kaynak: ANKA