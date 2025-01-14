Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici Hakkında Flaş Gelişme
İstanbul'da bir taksi sürücüsünün, aracına binen kadın müşterileri ilaçla bayıltarak taciz ettiği ve bu görüntüleri taksicilerin olduğu gruplarda paylaştığı ortaya çıktı. Skandalın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti.
'KISKANDIRMAK AMACIYLA...'
Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiği belirlenmişti.
Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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