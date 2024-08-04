Kadın Müşterilere Dehşeti Yaşatmışlardı: Beyoğlu'ndaki Mekanın İlk Vukuatı Değilmiş!

Beyoğlu'nda 'Divane Cihangir' isimli mekânda kadınların darbedilmesi üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Haziran'da Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.K., H.E. ve Y.T. isimli 3 kadın eğlenmek için bir mekana gitti. Bir süre sonra telefonlarını şarj etmek isteyen kadınlar masalarının değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine işletme çalışanları hesabı getirerek kapatacaklarını söyledi. Hesabın yüksek gelmesine itiraz eden 3 kadın ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kişi başı 475 TL olması gerekirken 10 bin TL gibi fahiş bir ücret talep edilmesine kadınlar itiraz etti. Bunun üzerine Mehmet Mesut D., “Masanızı diğer masa ile birleştirelim, hesabınızı onlar ödesin” teklifinde bulundu. Rahatsız olan kadınlar 9 bin TL ödeyerek meyhaneden çıktı. Ancak İ.K. isimli kadın cep telefonunu şarjda unuttuğu için geri döndüler.

Kadınlar meyhanenin kapısında bekledikleri esnada işletme sahibi Veysi T. yanlarına gelerek, “Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz. Yollamam sizi buradan” dedi. “Ne demek sizi buradan yollamam? Biz zaten anlaştığımız fiyatın üstünde hesap ödedik” diye tepki gösteren Y.T., defalarca itildi. Polisi aramak istediği esnada cep telefonu elinden alınan Y.T.’yi, Mehmet Mesut D., “Ara bakalım polisi, herkes bizim tanıdığımız, bize kim ne yapabilir. Sizi buradan göndermiyorum” diyerek tehdit etti. Köşeye sıkıştırılarak gitmesine izin verilemeyen Y.T.’yi saçından tutan Mehmet Mesut D., dizi ile kafasına vurarak darp etti. Yanındaki arkadaşı İ.K.’yi de yere düşürüp yerde tekmelediler. Olayı bir vatandaş araya girerek ayırdı. Y.T.’nin ‘Seni şikâyet edeceğim’ demesi üzerine Mehmet Mesut D., “Git nereye şikâyet edersen et, polisler benim tanıdığım, bana hiçbir şey olmaz, seni öldürürüm, seni bacaklarından vurdurunca aklın başına gelir” diye tehdit etmeye devam etti.

KADINLARI DÖVDÜLER

Darbedilen kadınlar, 31 Temmuz gecesi Feriköy Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletme çalışanının mekan içerisinde bir kadını duvara ittirdiği, kadının arkadaşının araya girdiği, daha sonra da işletme çalışanları tarafından darbedildikleri görüldü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kadınları darbeden Mehmet Mesut D. ve Veysi T. gözaltına alındığı, şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtilmişti. Şüphelilerden Mehmet Mesut D.’nin 13,Veysi T.’nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜREKLİ ŞİKÂYET EDİLMİŞ

Belediye tarafından mühürlenen işletmenin sahibinin, daha önce de eski DJ’i silahla yaraladığı ortaya çıktı. İşletmenin farklı zamanlarda farklı müşterilere de benzer davranışlar sergilediği ortaya çıktı.

İşletmenin hesabına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

- Eğlence mekânında daha önce çalışan DJ Muharrem Ülker, eski işyerinden ayrıldıktan sonra eski patronlarından tehdit aldığını iddia etti. Ülker, nisan ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanmadan kurtulan Ülker, polis çağırarak şikâyetçi oldu. İşletme sahibi Veysi T., sosyal medyada “Babalar sözünü tutar” yazdı. İnternet üzerinden olayın gerçekleştiği meyhaneye ilişkin birçok şikâyet yapılmış. Çalışanların sert müdahalesi ve fiyat politikasından şikâyetçi olan vatandaşların yorumları şu şekilde:

- Fatma: “Doğum günü rezervasyonu yaptım, ön ödeme olarak bir kişilik kapora bedeli 950 TL aldılar. Hesaba ön ödemeyi dahil etmemişler ve şişirilmiş bir hesap ödedik. Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar.”

- Ali: “Üç kişilik yer ayırttık, gittiğimizde kapıda bekletip ayırdığımız masa verilmedi. DJ kabininin yanına oturtmaya çalıştılar. Cam kenarı sorduğumuzda 20.000 TL fiyat çektiler. Kapıdaki görevlilerinin davranışları aşırı bozuktu.”

Kaynak: Ajanslar